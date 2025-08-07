Levi Colwill sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior e esta quinta-feira foi submetido a uma cirurgia, tal como informou o Chelsea.

Através de um comunicado, os «blues» informaram os adeptos sobre a lesão do jovem central de 22 anos, que na última temporada fez um total de dois golos e duas assistências em 43 jogos pela equipa principal. O jogador vai agora iniciar o período de recuperação e deverá falhar grande parte da época.