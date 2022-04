O Chelsea bateu este domingo o Crystal Palace na meia-final da Taça de Inglaterra, por 2-0, em Wembley.

Os golos dos blues foram apontados por dois homens formados no clube e surgiram já no segundo tempo. Ruben Loftus-Cheek abriu a contagem com um pontapé certeiro, após passe de Havertz, aos 65 minutos. O resultado final foi fixado por Mason Mount, após uma boa combinação com Werner (76m).

O Crystal Palace deu uma boa resposta e foi superior em alguns momentos da partida, mas pecou na eficácia.

Com este triunfo, o Chelsea garante a presença na final da Taça pela terceira vez consecutiva. No derradeiro duelo, a 14 de maio, vai encontrar o Liverpool, que este sábado venceu o Manchester City, por 3-2.

