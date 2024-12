No jogo frente ao Tottenham, que o Chelsea acabou por ganhar 4-3, Cucurella esteve em destaque numa primeira instância por más razões, em duas ocasiões consecutivas.

Ora, tanto no primeiro como no segundo golo do Tottenham, o lateral escorregou e entregou diretamente a bola aos adversários, que conseguiram marcar.

Depois do segundo golo, o lateral espanhol trocou de chuteiras e, após a vitória, publicou uma foto nas redes sociais com a descrição «Desculpem Blues...».

De referir que «Blues» é uma das alcunhas do Chelsea.

