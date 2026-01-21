Diego Costa garante que José Mourinho é o treinador que mais gostou de ter em toda a carreira.

Em declarações no podcast de John Obi Mikel, antigo colega de equipa do brasileiro no Chelsea, fala sobre a «vida» que Mourinho dava aos jogadores e que fazia com que chegassem felizes aos treinos. As declarações surgem na sequência de duras críticas a Antonio Conte, sendo que nas palavras de Diego Costa, ninguém gostava do técnico italiano.

«Conte é uma pessoa que não confia nos outros. Acha que sabe tudo. Está sempre zangado, com cara fechada e ninguém gostava dele. Para mim, Mourinho foi o treinador que mais gostei. Ele dá-te vida e chegas feliz aos treinos», referiu.

Recorde-se que Diego Costa foi treinado por Mourinho nas épocas de 2014/15 e 2015/16, tendo feito um total de 37 golos e 11 assistências em 78 jogos pela equipa principal dos blues.

Assista às declarações de Diego Costa: