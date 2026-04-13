Nos últimos dois anos, a BlueCo 22 Ltd, dona do Chelsea e do Estrasburgo, acumulou prejuízos superiores a mil milhões de libras, mais de 1,17 mil milhões de euros à taxa atual, de acordo com o relatório publicado, esta segunda-feira, pela Companies House, entidade que regista todas as informações referente a empresas sediadas no Reino Unido.

Depois de ter apresentado um rombo de 402 milhões de libras (470 milhões de euros) em 2024, a empresa viu os prejuízos crescerem para 619 milhões de libras (perto de 725 milhões de euros), no ano passado. Estes valores são líquidos, ou seja, depois de deduzidos os impostos associados.

No relatório tornado público pela Companies House, os responsáveis da BlueCo 22 Ltd justificam o desequilíbrio nas contas dos últimos dois anos com o investimento contínuo nos plantéis das equipas masculina e feminina Chelsea, bem como no do Estrasburgo, que compete na Liga francesa e também integra o grupo.

Em 2025, a BlueCo 22 Ltd registou receitas na ordem dos 536 milhões de libras (627,7 milhões de euros). O ativo líquido no final do ano era de 1,24 mil milhões de libras (1,45 mil milhões de euros), abaixo dos 1,39 milhões de libras (1,63 mil milhões de euros) registado em 2024. Quanto ao passivo baixou em cerca de 40 milhões de libras (46,8 milhões de euros), para os 484 milhões de libras (564 milhões de euros).

No documento é ainda explicado que, no último ano, a BlueCo 22 Ltd adquiriu a equipa feminina do Chelsea e o estádio Kingsmeadow, onde a campeã em título da Liga feminina inglesa normalmente disputa os seus jogos em casa.

De resto, todos os clubes que pertencem ao grupo liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly registaram prejuízos em 2025: o Chelsea de 262,4 milhões de libras (310 milhões de euros), o maior da história da Premier League; a equipa feminina do Chelsea de 17,1 milhões de libras (20 milhões de euros); e o Estrasburgo de 65,8 milhões de libras (76,2 milhões de euros), tudo valores apurados antes de impostos.