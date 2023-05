João Félix falhou o jogo do Chelsea com o Manchester City no domingo, apesar de inicialmente ter constado na ficha de jogo.

De acordo com a imprensa britânica, o português estava em dúvida para o jogo, devido a problemas físicos, e não passou o último teste antes da partida, razão pela qual saiu das escolhas de Frank Lampard.

Após a visita da equipa londrina ao campeão inglês, em Manchester, João Félix ainda foi a tempo de assistir ao dérbi entre o Sporting e o Benfica, que teve início às 20h30.

Isso mesmo foi partilhado pela Casa do Benfica de Londres, que publicou nas redes sociais uma foto do jogador formado no Seixal.

«João Félix visita a Casa do Benfica de Londres e assiste ao jogo Sporting-Benfica. Será sempre um dos nossos. Obrigado pela visita.»