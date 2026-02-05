Eden Hazard considera José Mourinho o melhor «profissional» com quem trabalhou ao longo da carreira.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o antigo internacional belga destaca a forma de comunicar do técnico português, sobretudo com os jogadores. Os dois estiveram juntos no Chelsea durante três temporadas (2013/14 até 2015/16) e conquistaram dois títulos: uma Liga Inglesa e uma Taça da Liga.

«Não é italiano, mas vocês conhecem-no bem: Mourinho. Um comunicador extraordinário. A maneira como ele pensa e transmite os pensamentos aos jogadores é incrível», referiu.

Enquanto profissional, Hazard representou apenas três clubes (Lille, Chelsea e Real Madrid), sendo que atuar pelos merengues sempre foi o seu sonho. Na mesma entrevista recorda as palavras de Sarri, quando sugeriu que se inspirasse no estilo de vida de Cristiano Ronaldo, algo que Hazard negou prontamente.

«Sempre sonhei jogar no Real Madrid e, felizmente, consegui. Sempre quis ser o Hazard dentro e fora de campo. Se os meus amigos me convidassem para jantar eu não dizia que não, se quisesse beber alguma coisa fazia-o. O Cristiano é o Cristiano, eu sou o Hazard. Só queria ser eu mesmo e jogar futebol.»