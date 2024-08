Com a chegada de João Félix a Londres nos próximos dias, o plantel do Chelsea prepara-se para ganhar ainda maior dimensão em termos de números, sendo que os atuais já são de um nível impressionante.

De acordo com dados da Sky Sports, Enzo Maresca tem à disposição 38 jogadores, sendo que no total, os «blues» possuem 191 anos de contrato restantes, somando todos os vínculos do plantel.

Para que se perceba a diferença para os restantes clubes da Liga Inglesa, o total de anos de contrato do plantel do Tottenham (no segundo lugar) é de 97, ou seja, quase 100 anos a menos. Brighton (96), Wolverhampton (83) e Manchester United (82) completam o «top-5».