O Chelsea parece disposto a aplicar lei de Murphy, semana após semana.

Dias depois do despedimento de Graham Potter, e com João Félix e Enzo Fernández na equipa titular, o Chelsea saiu derrotado (1-0) da visita ao Wolverhampton.

O único golo da partida foi apontado por Matheus Nunes (e que golaço!) aos 31m.

O médio ex-Sporting foi um dos portugueses escolhidos por Lopetegui para o onze titular, juntamente com José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes e Podence, mas saiu lesionado perto do final, com muitas queixas e a coxear.

Com este resultado, os Wolves respiram um pouco melhor, passando a somar 31 pontos no 12.º lugar, ainda que mantenham apenas quatro a mais do que o Nottingham Forest, a primeira equipa abaixo da linha de água.

Já o Chelsea está um lugar acima do Wolverhampton, com 39 pontos, cada vez mais afastado da luta pelo apuramento europeu.

Quem também está em queda na Premier League é o Fulham de Marco Silva, que neste sábado somou a quarta derrota consecutiva, no primeiro jogo de castigo do treinador português, que não esteve no banco.

O dérbi londrino com o West Ham foi decidido com uma autogolo de Reed aos 23m, numa partida que teve João Palhinha durante os 90 minutos.

Ricardo Pereira foi outro português em ação neste sábado, ele que foi titular na derrota por 1-0 na receção ao Bournemouth.

Nos outros jogos da tarde, o Aston Villa venceu o Nottingham Forest por 2-0, o Newcastle foi a casa do Brentford vencer por 2-1 e o Tottenham venceu pelo mesmo resultado o Brighton.