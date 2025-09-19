Enzo Maresca veio a público abordar, pela primeira vez, a polémica com o afastamento de Raheem Sterling e Axel Disasi do plantel principal do Chelsea, que envolve também o próprio Sindicato de Jogadores em Inglaterra.

Na antevisão ao duelo com o Manchester United, o técnico italiano referiu que a situação de ambos os jogadores não é complicada e comparou-a mesmo à do próprio pai, pescador durante 50 anos.

«Sei que esta não é a melhor sensação para um jogador, mas o clube está a dar-lhes a oportunidade de trabalhar da forma correta. O meu pai tem 75 anos e foi pescador durante 50, trabalhando das duas às dez da manhã. Isso é ter uma vida difícil, não a que um jogador vive», afirmou.

De acordo com informação da BBC, o Sindicato de Jogadores está em contacto com o Chelsea para garantir que ambos os jogadores têm as condições necessárias para treinar. Sterling está nos «blues» desde 2022/23 e Disasi integra o plantel do Chelsea desde a temporada de 2023/24, sendo que na segunda metade da última época esteve cedido ao Aston Villa, por empréstimo.

