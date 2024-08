O Chelsea anunciou esta terça-feira a contratação de Mike Penders, ao Genk.

Em comunicado, os «blues» oficializaram a transferência do guardião de apenas 19 anos, que assina um contrato válido até 2032. Ainda assim, só se vai mudar para Londres na próxima temporada, mantendo-se por isso em 2024/25 no emblema belga.

Recordar que caso o Chelsea não venda nenhum dos guarda-redes que tem no plantel, vai passar a ter sete, juntamente com Kepa Arrizabalaga, Robert Sánchez, Filip Jorgensen, Marcus Bettinelli, Djordje Petrovic e Lucas Bergström.

