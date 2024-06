Agora sim, é oficial. Enzo Maresca é o novo treinador do Chelsea.

Em comunicado, os «blues» confirmaram a contratação do técnico italiano, que na última época orientou o Leicester e trouxe o clube de volta à primeira divisão de Inglaterra.

«Juntar-me ao Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, é um sonho para qualquer treinador. Estou muito entusiasmado para abraçar este novo desafio. O Chelsea tem um grupo muito talentoso de jogadores e o meu objetivo é desenvolver a equipa, para dar continuidade à tradição e ao sucesso que deixam os nossos adeptos orgulhosos», afirmou Enzo Maresca.

O técnico assina um contrato válido com o Chelsea para as próximas cinco temporadas, com mais uma de opção.