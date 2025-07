João Pedro é jogador do Chelsea até 2033, anunciou esta quarta-feira o clubes inglês. Proveniente do Brighton, o jovem brasileiro junta-se imediatamente à equipa e está disponível para ajudar nos «quartos» do Mundial de Clubes, contra o Palmeiras.

«Todos sabem que este é um grande clube e com uma grande história. No passado tiveram jogadores brilhantes e agora também. Estou animado para chegar. Quando és um jogador do Chelsea só podes pensar numa coisa: vencer», disse aos canais oficiais do clube.

Formado no Fluminense, o avançado brasileiro rumou a Inglaterra em 2019/20, para vestir a camisola do Watford. Quatro temporadas depois, juntou-se ao Brighton e foi um pilar na equipa inglesa. Na temporada passada apontou 10 golos e sete assistências em 30 jogos.

De acordo com a imprensa internacional, o Chelsea pagou cerca de 65 milhões de euros ao Brighton.

No Chelsea, João Pedro irá ser colega dos portugueses Pedro Neto, Renato Veiga e João Félix.