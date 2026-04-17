Agora sim, é oficial. O Chelsea oficializou a renovação de Moisés Caicedo até junho de 2033.

Através das redes sociais e em comunicado, os blues confirmaram o novo vínculo do médio equatoriano, que está na terceira época ao serviço do clube, depois de se ter transferido do Brighton, no verão de 2023. Esta temporada, Caicedo soma cinco golos e uma assistência em 42 jogos pela equipa principal.

«Estou muito feliz por renovar o meu contrato com o Chelsea. Acredito nesta equipa, neste clube, e sei que estamos no caminho certo. Estamos apenas a começar. Já vivemos ótimos momentos juntos e o meu sonho é tornar-me uma lenda do Chelsea», afirma.

Assista aqui ao vídeo da renovação de Caicedo: