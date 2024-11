No dérbi de Londres deste domingo, o Chelsea e o Arsenal empataram a uma bola, com o português Pedro Neto a marcar um grande golo.

Em partida da 11.ª jornada da Premier League, Arteta entrou em campo com duas novidades no onze do Arsenal: Odegaard e Rice. Com a oportunidade de aproveitar o desaire do Manchester City, ambas as equipas procuravam um lugar no pódio e uma aproximação à liderança.

Relativamente ao Chelsea, Enzo Maresca começou com Pedro Neto de início e Renato Veiga e João Félix no banco, este último em dia de aniversário (25 anos).

Na primeira parte, ambas as equipas quiseram o golo, porém o mesmo não apareceu. O ainda festejou, mas viu o golo de Havertz anulado por fora de jogo, aos 32 minutos.

CONFIRA A FICHA E O FILME DO JOGO

Quando o relógio marcava uma hora de jogo, Martinelli tomou gosto ao pé e fez o primeiro da partida. Cruzamento perfeito de Odegaard e o brasileiro rematou entre o guardião e o poste.

10 minutos depois, Pedro Neto recebe uma bola do ex-Benfica Enzo Fernández e com o pé esquerdo e fora de área rematou rasteiro para o fundo das redes. Festejos em Stamford Bridge face ao momento de mestria do internacional português. Este foi o primeiro golo na Premier League com a camisola do Chelsea.

Com este resultado, o Chelsea sobe ao terceiro lugar, com 19 pontos. Com os mesmos pontos está o Arsenal em quarto.