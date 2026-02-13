Rosenior rendido a Pedro Neto: «É um jogador de classe mundial»
Treinador do Chelsea elogiou sacrifício e talento do internacional português após hat-trick na Taça de Inglaterra
Pedro Neto foi a grande figura da vitória do Chelsea frente ao Hull City (4-0), nos dezasseisavos de final da Taça de Inglaterra, ao apontar um hat-trick, incluindo um golo olímpico, e mereceu rasgados elogios do treinador Liam Rosenior no final do encontro.
Confrontado com eventuais críticas dos adeptos ao internacional português, o técnico foi perentório.
«Não tenho conhecimento disso. Não sei porque seria esse o caso, porque o Pedro Neto traz-nos tantas qualidades diferentes que são necessárias», afirmou.
Rosenior foi mais longe e classificou o extremo internacional português como «um jogador de classe mundial».
«É um extremo de classe mundial. O que eu adoro nele é que, por muito talentoso e dotado que seja, e ele mostrou isso hoje, aquilo que sacrifica pela equipa é de topo», destacou.
O treinador dos blues sublinhou ainda a importância de Pedro Neto para as ambições do clube londrino nesta fase decisiva da temporada.
«Vai ser muito, muito importante para onde penso que podemos chegar e para aquilo que podemos alcançar até ao final da época», concluiu.