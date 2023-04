De mal a pior. O Chelsea perdeu em casa diante do Brighton, por 2-1, e continua a afundar-se na Premier League, estando na segunda metade da tabela (11.º lugar).

A equipa de João Félix, que saltou do banco, e Enzo Fernández, que jogou de início, até chegou primeiro à vantagem, com Gallagher a marcar aos 13m, mas permitiu uma reviravolta surpreendente. Ainda antes do intervalo, aos 42m, Welbeck fez o empate para o Brighton, e já na segunda parte, aos 70m, Enciso com um golaço de fora da área fez o 2-1 final.

Noutros jogos desta tarde, o Wolverhamton venceu em casa o Brentford, por 2-0, com golos de Diego Costa e Hwang Hee-Chan, enquanto o Fulham de Marco Silva venceu por 3-1 na visita a casa do Everton.

José Sá, Nelson Semedo, Toti e Matheus Nunes foram os portugueses titulares nos Wolves, enquanto João Moutinho e Pedro Neto entraram na segunda parte. Palhinha foi titular e Cédric Soares ficou no banco na vitória em Goodison Park.

Classificação da Premier League

Outra surpresa foi a vitória do Bournemouth em casa do Tottenham por 3-2. Um golo de Dango Ouattara aos 90+5 sentenciou a derrota dos Spurs, que tiveram Porro no onze.

Destaque ainda para as vitórias do Aston Villa na receção ao Newcastle, por 3-0, e do Crystal Palace, por 2-0, em casa do Southampton.