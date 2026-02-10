O Chelsea escorregou em casa para a 26.ª jornada da Premier League. Na receção ao Leeds United, os «blues» não foram além de um empate (2-2). A equipa de Londres deixou escapar, inclusive, uma liderança de dois golos.

João Pedro, avançado brasileiro, abriu as contas do jogo para a equipa da casa aos 20 minutos. Na segunda parte o Chelsea dilatou a vantagem para dois golos. Cole Palmer fez o gosto ao pé através de uma grande penalidade (58m).

O internacional português Pedro Neto saltou do banco aos 64 minutos. A resposta do Leeds não demorou para chegar. Lukas Nmecha, também de penálti, reduziu a desvantagem (67m). Okafor, ex-Milan, saltou do banco para marcar o golo do empate (73m).

Cole Palmer teve nos pés a grande oportunidade de dar o triunfo aos «blues». Porém, na cara do golo, o inglês falhou de forma inacreditável. Poderia ter feito o bis e oferecido os três pontos à equipa.

Com este resultado (2-2), o Chelsea mantém-se em quinto com 44 pontos. O Leeds, por sua vez, está em 15.º com 30 pontos.

Já o Tottenham continua com a má fase na Premier – a formação londrina não vence há oito jornadas. Na receção ao Newcastle, os Spurs perderam por 2-1.

Os «Magpies» entraram com tudo e viram o golo de Joe Willock ser anulado por fora de jogo. Porém, ainda antes do intervalo, a equipa forasteira viria mesmo a inaugurar o marcador. Malick Thiaw, defesa alemão, deu a vantagem ao Newcastle em tempo de descontos (45+5m).

Ao intervalo Thomas Frank fez João Palhinha saltar do banco. Já com o português em campo, o Tottenham empatou com o golo de Archie Gray (64m). Ainda assim, a igualdade durou pouco. Jacob Ramsey voltou a colocar o Newcastle em vantagem três minutos depois (67m).

Com este desaire (2-1), o Tottenham desce à 16.ª posição com 29 pontos. O Newcastle, por sua vez, sobe à décima posição com 36 pontos.

No outro jogo da noite, o Bournemouth foi ao reduto do Everton vencer (2-1). Evanilson, ex-FC Porto, foi titular pelos «cherries». Do lado do Everton, o luso-guineense Beto entrou no decorrer da segunda parte.

Ndiaye, de grande penalidade, adiantou o Everton no marcador (42m). No segundo tempo, o reforço Rayan, ex-Vasco, colocou tudo igual (61m). O brasileiro marcou pelo segundo jogo consecutivo pelo Bournemouth.

Amine Adli, internacional marroquino, marcou pouco depois o golo que daria o triunfo aos forasteiros (64m).

Com esta vitória (2-1), o Bournemouth sobe ao nono posto, agora com 37 pontos. Já o Everton mantém-se na oitava posição também com 37 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.