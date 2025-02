Esta segunda-feira, no dérbi de Londres, o Chelsea recebeu e venceu o West Ham, por 2-1, com golo de Pedro Neto.

A disputar a 24.ª jornada da Premier League, o West Ham abriu o marcador já perto do intervalo, aos 42 minutos, com Jarrod Bowen a aproveitar um enorme erro de Colwill e a colocar o esférico no fundo das redes.

Na segunda parte, Enzo Maresca lançou o português Pedro Neto e este aproveitou a oportunidade. Aos 64 minutos, o número sete dos Blues empatou a partida com um golo de recarga.

Aos 74 minutos, Cole Palmer fez tudo sozinho, rematou para golo e Wan-Bissaka desviou para a baliza. O golo acabou por contar como autogolo.

Com este resultado, o Chelsea está em quarto lugar, com 43 pontos. O West Ham está em 15.º, com 27.