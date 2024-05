Este sábado, o Chelsea foi vencer a casa do Nottingham Forest, por 3-2, em jogo da 37.ª jornada da liga inglesa.

O Chelsea começou a vencer logo aos oito minutos, com Mudryk a aceitar um excelente passe de Cole Palmer e após ótima desmarcação, rematou rasteiro e abriu o marcador.

Aos 16 minutos do encontro, Willy Boly, ex- Sp. Braga e FC Porto, marcou de cabeça, na sequência da marcação de um livre.

O Forest ainda conseguiu fazer a reviravolta, aos 75 minutos, com Hudson-Odoi a marcar um excelente golo de pé direito, mesmo no canto inferior esquerdo da baliza de Petrovic.

Os blues não se deixaram ficar e empataram a partida aos 80 minutos, com Sterling a colocar a bola no fundo das redes.

Dois minutos depois surgiu a cambalhota no marcador, depois de Nicolas Jackson aproveitar cruzamento de Reece James.

Com este resultado, o Chelsea está em sétimo lugar, com 57 pontos, os mesmos que o Newcastle, que está em zona de acesso à Liga Conferência. Já a equipa de Nuno Espírito Santo está na 17.ª, com 29, mais três que o Luton que está em zona de playoff de despromoção e também perdeu.

Na tarde deste sábado, o Manchester City venceu o Fulham. O Tottenham, o Brentford, o Everton, o West Ham e o Crystal Palace também venceram e o Brighton empatou em casa do Newcastle.