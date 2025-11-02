Wesley Fofana foi apanhado em excesso de velocidade e viu a sua carta de condução ser suspensa durante 18 meses, pelo que terá também de cumprir um total de 300 horas de serviço comunitário... ou ir para a prisão.

Após se ter declarado culpado por condução perigosa em abril deste ano, o central francês voltou a infringir as regras e não poderá voltar a conduzir, pelo menos até maio de 2027. Esta infração surge após ter sido acusado em outras oito ocasiões, que lhe valeram a proibição de conduzir durante dois anos.

Citada pelo The Guardian, a juíza distrital de North East Surrey, Julie Cooper, referiu os «muitos jovens» que admiram o atleta e o perigo que pode resultar de uma condução idêntica em carros sem «extras que os tornam seguros».

«Percebe que há muitos jovens que o admiram, que gostariam de ser como o senhor e seguir o seu exemplo. No entanto, eles não terão capacidade para comprar este tipo de carro, com extras que os tornam seguros, e podíamos ter um jovem a pensar que o pode imitar. Esse jovem não vai conseguir controlar o carro e vai acabar morto», começou por referir.

«No final da suspensão, não poderá conduzir até passar por um novo exame de condução e, se conduzir como condutor com carta suspensa, será quase certamente enviado para a prisão. Será provavelmente o fim da sua carreira», acrescentou.

