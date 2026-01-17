O Chelsea colocou um ponto final na série de cinco jogos consecutivos sem vencer para a Liga Inglesa e levou a melhor sobre o Brentford, com o regresso aos golos de Cole Palmer.

Pedro Neto foi titular e manteve-se em campo até ao apito final do árbitro, sendo que os blues tiveram um primeiro tempo de algum ascendente, que culminou com o golo de João Pedro. Dentro da área, a bola desviou em Enzo Fernández e chegou ao pé esquerdo do internacional brasileiro que rematou para o fundo da baliza.

Este lance confirmou uma vantagem mínima que se manteve até ao intervalo, pelo que o segundo tempo não foi de todo idêntico ao primeiro. O Brentford teve mais bola, mais ocasiões de golo e menos eficácia à frente da baliza.

Isto porque o Chelsea beneficiou de uma grande penaldiade aos 76 minutos e pela primeira vez em 2026, Cole Palmer deixou gelado Stramford Bridge. Na conversão, o médio inglês levou a melhor sobre Kelleher e dobrou a vantagem dos londrinos.

A vitória coloca o Chelsea na sexta posição da Liga Inglesa (à condição) com 34 pontos e está a dois dos lugares de acesso à Champions. O Brentford segue no sétimo posto, com menos um ponto do que o rival de Londres.

Por falar em equipas da capital, o Fulham de Marco Silva regressou às derrotas para a Liga Inglesa e com um golo ao cair do pano. Num jogo marcado por um nulo que parecia não querer ser desfeito, foi Nmecha a vestir a capa de herói e a dar os três pontos à equipa do Leeds.

Este desaire impede os cottagers de se manterem perto da zona europeia, estando agora a quatro pontos do Manchester United. Já o Leeds afasta-se ainda mais dos últimos lugares e pode respirar um pouco melhor na classificação.

No último de três jogos em Londres, o West Ham deslocou-se até ao reduto do Tottenham e venceu por 2-1, num jogo em que Nuno Espírito Santo aplicou a «lei do Ex», mas através do banco de suplentes. Summerville deu vantagem aos hammers ainda cedo no encontro e Romero restabeleceu a igualdade no marcador aos 63 minutos.

Já em cima do apito final, Callum Wilson aproveitou uma confusão de todo o tamanho na área do Tottenham e atirou para o fundo da baliza. Esta foi a primeira vitória desde 8 de novembro do West Ham para a Liga Inglesa, ainda que a equipa se mantenha em zona de despromoção.

Por fim, o Sunderland recebeu e venceu o Crystal Palace por 2-1, com uma reviravolta completa no segundo tempo. Yeremi Pino marcou aos 30 minutos, La Fee respondeu três minutos depois e foi Brobbey a fechar as contas do jogo aos 71 minutos, confirmando o regresso aos triunfos do oitavo classificado da tabela (33 minutos).