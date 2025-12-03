O Chelsea caiu com estrondo na visita ao Leeds United. Mesmo com Pedro Neto a faturar, os «blues» saíram derrotados por 3-1 no Elland Road, em Leeds.

A equipa da casa abriu cedo o marcador cum um golo de Jaka Bijol (6m). Ainda antes do intervalo, Ao Tanaka, internacional japonês, dilatou a vantagem para dois golos (43m).

A resposta do Chelsea surgiu na segunda parte e chegou com assinatura portuguesa. Lançado do banco ao intervalo, Pedro Neto precisou apenas de cinco minutos para reduzir a desvantagem londrina (50m).

No entanto, já para lá da hora de jogo, Calvert-Lewin, ex-Everton, fechou as contas do jogo (72m).

Com este desaire (3-1), o Chelsea desce à quarta posição com 24 pontos - a nove do líder Arsenal, que venceu esta noite. Já o Leeds United consegue sair da zona de despromoção - é agora 17.º com 14 pontos.

Já o Liverpool voltou a escorregar em Anfield. Na receção ao Sunderland, a equipa de Arne Slot não foi além de um empate (1-1) registado nos minutos finais.

Os golos da partida surgiram apenas nos segundo tempo. Chemsdine Talbi, avançado marroquino de 20 anos, fez o primeiro da partida (67m), colocando o Sunderland em vantagem.

A resposta do Liverpool veio nos minutos finais. Jogada individual de Florian Wirtz que deu impressão que o alemão tinha se estreado a marcar pelos «reds». Porém, o golo foi atribuído a Nordi Mukiele, que desviou para a própria baliza.

Com este resultado (1-1), o Liverpool volta a perder pontos e está no oitavo lugar com 22 pontos - a 11 do Arsenal. Já o Sunderland é sexto com 23.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.