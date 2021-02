O Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa, está a investigar uma possível violação do protocolo da covid-19 por parte de Pierre-Emerick Aubameyang, depois de terem sido divulgadas imagens do jogador do Arsenal a mostrar a nova tatuagem com o tatuador espanhol Alejandro Nicolas Bernal, avança a imprensa inglesa.

Foto Instagram alexink8

As imagens, que ainda não foi possível apurar quando foram captadas, mostram o jogador do Arsenal e o tatuador, ambos sem máscara e sem distanciamento social. Foram divulgadas dias depois de o jogador ter sido autorizado a ir a França por causa da doença da mãe.