O Coventry City anunciou a contratação de Frank Lampard para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube da segunda divisão inglesa confirmou a chegada do treinador de 46 anos, que assinou um contrato válido para duas temporadas e meia.

Recorde-se que Lampard já não treinava qualquer clube desde maio do ano passado, quando deixou o comando técnico do Chelsea. No currículo, como treinador, tem uma Liga dos Campeões conquistada precisamente ao serviço dos «blues», em 2020/21.