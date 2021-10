Cristiano Ronaldo mudou-se para Inglaterra, para regressar ao Manchester United, e logo impôs a lei dos golos que o tem caracterizado ao longo da carreira.

Por falar em golo, Mo Salah já festejou 12 vezes esta época, em 11 jogos pelo Liverpool.

Este domingo, o português e o egípcio vão estar frente a frente, no duelo entre o Man. United e o Liverpool, e as comparações têm sido muitas.

Mas Klopp questiona: porquê compará-los?

«Porque é que havemos de compará-los? Obviamente são os dois jogadores de classe mundial», começou por dizer o treinador dos reds, em conferência de imprensa.

«Eu diria que, apesar de o pé esquerdo de Ronaldo não ser mau, diria que o pé esquerdo do Salah provavelmente é melhor. O Ronaldo talvez seja melhor no jogo aéreo e provavelmente tem um pé direito melhor», continuou.

Klopp concluiu depois: «No que diz respeito à velocidade, ambos são muito rápidos e estão sempre desesperados para marcar golos, mas nunca pensei muito sobre isso. Não estou muito interessado em compará-los, desculpem.»

O técnico alemão revelou ainda que Curtis Jones está recuperado de lesão e pode ser opção para a partida, ao contrário de Thiago Alcântara. «Não tem treinado connosco, mas está a correr, o que é um bom sinal», confessou.

O Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, defronta em Old Trafford o Manchester United no domingo, a partir das 16h30.