Cristiano Ronaldo reagiu nesta quinta-feira publicamente à manifestação de apoio que lhe foi prestada em Anfield ao minuto 7 do Liverpool-Manchester United, na terça-feira.

«Um Mundo... Um desporto... Uma família global... Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão», escreveu o jogador português numa mensagem publicada nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo não participou no jogo devido ao trágico falecimento na véspera de um dos filhos gémeos que esperava com a companheira Georgina Rodríguez.

No dia seguinte ao jogo, acabou por regressar aos treinos no Manchester United, podendo ser opção para a deslocação ao terreno do Arsenal, no sábado.