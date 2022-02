Cristiano Ronaldo voltou a fazer uma exibição apagada no empate a zeros do Manchester United na receção ao Watford para a Premier League e foi alvo da crítica contundente de um antigo campeão do mundo.

Frank Leboeuf afirmou em declarações à ESPN que o internacional português devia retirar-se do futebol.

«Chega um momento em que tens de pensar 'o que vou fazer com a minha vida e com a minha carreira?'. Talvez tenha chegado o momento de o Cristiano Ronaldo ter essa discussão consigo próprio e com a sua família. Não quero ver o Ronaldo e ter pena dele, porque esteve no topo durante muitos anos. Não quero que se torne num jogador normal. Tem sido um futebolista excecional durante muito tempo. Preferia que ele abdicasse da carreira enquanto está no topo em vez de tentar jogar mais dois ou três anos sem conseguir ser o jogador que nos habituou», afirmou o antigo central de 54 anos, que venceu o título mundial pela França em 1998.

Ronaldo, de 37 anos, fez apenas um golo em 2022 pelo Manchester United. O internacional português já revelou a sua intenção em jogar por mais quatro ou cinco anos.