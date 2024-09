Ole Gunnar Solskjaer falou pela primeira vez sobre a contratação de Cristiano Ronaldo, em 2021/22, e referiu que talvez tenha afetado o ambiente no balneário.

O antigo jogador dos «red devils» falou da mudança que podia ter existido para o rival de Manchester e garantiu que caso CR7 tivesse assinado pelos «citizens», teria marcado mais golos do que Erling Haaland apontou desde que chegou ao clube.

«Ele saiu da Juventus e não o podíamos perder para o Man. City, porque provavelmente ia marcar mais golos do que o Haaland está a fazer, hoje em dia. Portanto, eu falei com ele, disse que o queria no Man. United, mas penso que a sua chegada possa ter afetado o ambiente no balneário», começou por referir.

«Se calhar, alguns jogadores sentiram-se menos importantes, tendo em conta que chegou uma das maiores estrelas do futebol mundial. Ele esteve muito bem, foi o nosso melhor marcador essa temporada, mas poucas semanas depois fiquei sem trabalho (risos)», acrescentou.

Veja aqui as declarações de Ole Gunnar Solskjaer: