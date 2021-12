O Manchester United de Ralf Rangnick só sabe ganhar. Dois jogos, duas vitórias, a última esta tarde em Carrow Road, histórica casa do Norwich.



Uma grande penalidade transformada por Cristiano Ronaldo em golo, a 15 minutos do fim, salvou os red devils, depois de uma exibição muito pobre.

Os resultados vão ajudando, mas o senhor Rangnick sabe que a jogar assim será muito difícil fazer uma aproximação convincente ao topo da Premier League.

O Norwich foi quase sempre melhor, teve várias ocasiões para marcar e obrigou David de Gea a ser o melhor em campo. Elucidativo.

VÍDEO: o golo de Cristiano

Cristiano Ronaldo teve um jogo discreto, chegou ao 13º golo da época (sétimo na Premier League) e ainda falhou uma definição aparentemente fácil na parte final do jogo.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes também jogaram os 90 minutos.

O resultado deixa o United no quarto lugar, empatado com o West Ham, embora os londrinos tenham menos um jogo. O Norwich, apesar da boa exibição, continuará em último lado a lado com o Burnley e Newcastle.