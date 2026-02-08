O Crystal Palace quebrou uma série de nove jogos sem vencer para a Premier League. Na visita ao Brighton, os «Eagles» triunfaram por 1-0 numa partida a contar para 25.ª jornada.

O golo solitário de Ismaila Sarr, na passagem da hora de jogo (61m), deu os três pontos que escapavam desde o início de dezembro, na altura na vitória (1-0) frente ao Burnley de dia 3.

Com este triunfo (1-0), o Crystal Palace sobe à 13.ª posição com 32 pontos. O Brighton, por sua vez, está em 14.º com 31 pontos.

