Wilfried Zaha passou a ser o primeiro futebolista da Premier League a não se ajoelhar antes do pontapé de saída, um gesto que passu a simbolizar o respeito pelo movimento Black Lives Matter.



Zaha, avançado do Crystal Palace, explicou que a decisão foi tomada por estar contra «a banalização do gesto».



«Não interessa ajoelhar ou ficar de pé se alguns de nós continuam a passar por abusos», disse Zaha, jogador negro da equipa londrina.



O gesto celebrizou-se através do norte-americano Colin Kaepernick, que o fazia durante o hino dos Estados Unidos na Liga de futebol americano (NFL). Desde junho, este ato simbólico foi adotado pela Liga inglesa, após os protestos do movimento Black Lives Matter.