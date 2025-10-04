Demetri Mitchell confessou ter recorrido ao ChatGPT para negociar a sua transferência para o Leyton Orient, da segunda divisão inglesa.

Em declarações ao podcast From My Left, o defesa jamaicano formado no Manchester United admitiu ter utilizado a inteligência artificial como uma ferramenta para perceber não só como deveria negociar, mas também o que dizer durante o processo. Além disso, Mitchell referiu que não necessitou de um agente para intermediar o negócio e, por isso, garantiu ainda uma verba pela assinatura com o novo clube.

«Enviaram-me uma proposta e eu usei o ChatGPT para perguntar como devia negociar e o que devia dizer. Coloquei o que ganhava no anterior clube e questionei sobre o custo de vida. Como não usei um agente, acabei por garantir também uma verba pela assinatura. O ChatGPT foi o melhor agente que tive na carreira. As comissões são cinco por cento, o ChatGPT custa-me 17 euros por mês», afirmou.

«As pessoas acham que os jogadores são todos muito bem pagos e que somos uns sortudos. Mas há uma grande diferença entre quem ganhar dois mil ou três mil euros como jogador profissional e alguém que ganha o mesmo como médico. O médico tem esse salário mais ou menos garantido até ter 65 anos, um jogador da League One (terceiro escalão inglês) ou para baixo, normalmente tem contratos de um ou dois anos», acrescentou o jogador.

Assista aqui às declarações de Demetri Mitchell: