Este domingo, o Liverpool foi a casa do Fulham vencer por 3-1 e juntou-se, à condição, ao Arsenal no topo da Premier League.

Em jogo da 34.ª jornada da liga inglesa, a equipa de Klopp passou para a frente aos 32 minutos, depois de um grande golo de Alexander-Arnold, que colocou a bola onde a coruja dorme na sequência de um livre. Tudo parecia bem encaminhado, mas o Fulham pressionou muito até ao intervalo e Timothy Castagne empatou a partida aos 45+2.

O conjunto de Marco Silva não aguentou muito tempo empatado e aos 53m Gravenberch marca o 2-1 e o português Diogo Jota faz o terceiro aos 72m, assistência de Gakpo.

Está de volta à titularidade e está de volta aos golos 😍 Diogo Jota

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @FulhamFC 1 x 3 @LFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/pux7FlF4ik — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 21, 2024

Com este resultado, o Arsenal e o Liverpool têm 74 pontos, mais um que o Manchester City, que tem uma partida a menos, a cumprir na quinta-feira em casa do Brighton, 10.º classificado. O Fulham é 12.º, com 42 pontos.

No outro jogo da tarde, o Aston Villa recebeu e venceu o Bournemouth, por 3-1.

A equipa visitante ainda esteve na frente, golo de Solanke, aos 31m, mas o Aston Villa não perdoou. Rogers aos 45+1m, Diaby aos 57m e Bailey aos 78m fecharam o marcador. Destaque para Ollie Watkins que bisou em assistências.

Os Villans são quarto lugar, com 66 pontos e em zona de acesso à Liga dos Campeões, enquanto que o Bournemouth é 13,º, com 42.

O Crystal Palace foi feliz na receção ao West Ham, num jogo que teve sete golos.

Aos 40 minutos já venciam por 4-0, com Olise (7m), Eze (16m), autogolo de Emerson (20m) e Mateta (31m). Michail Antonio ainda reduziu aos 40 minutos, mas não foi suficiente.

Na segunda parte, o Crystal Palace volta a marcar e Mateta faz o 5-1. O segundo golo dos hammers foi um autogolo incrível de Dean Henderson, que recebeu mal a bola e fez um erro de todo o tamanho.

Com esta vitória, o Crystal Palace está em 14.º, com 36, ao passo que o West Ham está em oitavo, com 48.