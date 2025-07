As homenagens a Diogo Jota multiplicam-se e o príncipe William recorreu também às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao internacional português, que faleceu esta quinta-feira aos 28 anos.

Através da rede social «X», o membro da família real britânica mostrou-se «profundamente triste» com o incidente que vitimou o jogador do Liverpool e o irmão, André Silva. «Como parte da família do futebol, estou profundamente triste por saber da morte de Diogo Jota e do seu irmão. Os nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os que o conheciam», pode ler-se.

As part of the footballing family, I am deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota and his brother. Our thoughts are with his family, friends, and all who knew him @LFC @Wolves. W