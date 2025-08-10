Numa tarde de homenagens a Diogo Jota e André Silva, na Supertaça de Inglaterra, entre o Liverpool e o Crystal Palace, o minuto de silêncio ficou manchado por desrespeito.

Num momento que já era esperado, e que não é estranho no mundo do futebol, os jogadores de ambas as equipas colocaram-se à volta do círculo do meio-campo para prestarem homenagem aos portugueses. Quando o árbitro soprou o apito, os adeptos do Crystal Palace começaram de imediato a fazer barulho.

Ao perceber o sucedido, vários os apoiantes do Liverpool vaiaram esse feito. Passados dez segundos, o árbitro da partida deu por terminado o minuto de silêncio.

The minute's silence for Diogo Jota and Andre Silva at the Community Shield final was cut short after it was interrupted by people shouting from the crowd. pic.twitter.com/kIMcgMIUsf — BBC Sport (@BBCSport) August 10, 2025

Após o sucedido, tanto Hugo Ekitike como Jeremie Frimpong celebraram os golos na primeira parte mandando calar os adeptos rivais.