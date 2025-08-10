Numa tarde de homenagens a Diogo Jota e André Silva, na Supertaça de Inglaterra, entre o Liverpool e o Crystal Palace, o minuto de silêncio ficou manchado por desrespeito.

Num momento que já era esperado, e que não é estranho no mundo do futebol, os jogadores de ambas as equipas colocaram-se à volta do círculo do meio-campo para prestarem homenagem aos portugueses. Quando o árbitro soprou o apito, os adeptos do Crystal Palace começaram de imediato a fazer barulho.

Ao perceber o sucedido, vários os apoiantes do Liverpool vaiaram esse feito. Passados dez segundos, o árbitro da partida deu por terminado o minuto de silêncio.

 Após o sucedido, tanto Hugo Ekitike como Jeremie Frimpong celebraram os golos na primeira parte mandando calar os adeptos rivais.