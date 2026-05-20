O Southampton viu ser rejeitado o recurso apresentado contra a expulsão do play-off de acesso à Premier League, confirmou esta quarta-feira a English Football League (EFL). Assim, o Middlesbrough substitui oficialmente os «saints» na final frente ao Hull City, marcada para sábado, em Wembley.

A decisão surge depois de uma Comissão de Arbitragem da EFL ter mantido todas as sanções aplicadas ao Southampton, na sequência do caso de espionagem relacionado com gravações não autorizadas de treinos de adversários. Além da expulsão do play-off, o clube vai arrancar a próxima edição do Championship com menos quatro pontos e recebeu ainda uma repreensão formal.

Em comunicado, a EFL explicou que «a decisão do Painel de Arbitragem é final e não pode ser alvo de novo recurso», confirmando também que a final entre Hull City e Middlesbrough se realiza no sábado, às 15h30.

O Southampton reagiu pouco depois, assumindo a «enorme desilusão» perante o desfecho do processo.

«Sabemos o quão doloroso este momento será para adeptos, jogadores, staff, parceiros e toda a comunidade ligada ao clube», escreveu o emblema inglês, que voltou a considerar a sanção desportiva «desproporcional», apesar de reconhecer a gravidade do caso.

Os «saints» garantiram ainda que vão proceder ao reembolso dos bilhetes adquiridos pelos adeptos para Wembley e prometeram «reconstruir a confiança» após um dos episódios mais polémicos do futebol inglês nos últimos anos.