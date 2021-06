74 anos depois, o Brentford está de regresso à Premier League. E em muito o deve a Emiliano Marcondes, autor do segundo - e decisivo - golo dos bees na final do play-off de subida, contra o Swansea.



12 dias depois de ser elevado ao estatuto de herói, Emiliano ficou a saber que o clube não conta com os seus préstimos para a próxima época. Num comunicado publicado no site oficial, o Brentford explica que o contrato do médio dinamarquês expira a 30 de junho e que o clube tomou a decisão de não o prolongar.



«Todos viram o papel importante que o Emiliano teve na nossa subida de divisão», referiu o treinador do Brentford, Thomas Frank. «Marcou um golo na final, foi o melhor em campo e esteve em todo o lado. Ele teve uma lesão no início de 2021, mas eu sabia que podia contar com ele nestes jogos, porque o Emiliano adora os grandes palcos.»



Frank conclui dizendo que Emiliano teve «azar com as lesões» e que terá sucesso no próximo clube. O médio esteve três anos e meio no Brentford, fez 97 jogos e marcou sete golos.



Além de Emiliano Marcondes, o Brentford anunciou a intenção de não continuar com o defesa Henrik Dalsgaard e o guarda-redes Luke Daniels.