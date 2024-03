Tal como a Seleção Nacional, também a Inglaterra apresentou esta segunda-feira os equipamentos que vai utilizar durante o Euro 2024.

A camisola principal, como habitual, é branca, com a gola azul e duas riscas, uma azul e outra vermelha, nas mangas.

A camisola alternativa, por sua vez, é azul escura, com tons dourados.

A Inglaterra, recorde-se, integra o grupo C do Euro 2024, juntamente com Eslovénia, Dinamarca e Sérvia.

Veja na galeria acima associada os novos equipamentos da seleção inglesa.