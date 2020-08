O Liverpool apresentou neste sábado os novos equipamentos para a próxima época.

As grandes novidades são o regresso da gola em ‘V’, que utilizaram entre 1993 e 1996, bem como uma faixa azul-petróleo nessa mesma gola, que também homenageia a história e tradição dos reds.

O Liverpool recorreu a um vídeo com vários jogadores a receber as novas camisolas e, pelo que se pode perceber, todos parecem ter ficado agradados com a camisola que vão envergar na defesa do título de campeões.

Veja o vídeo abaixo e percorra a galeria associada a este artigo para ver mais detalhes das novas camisolas.