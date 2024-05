Depois de uma época bastante aquém do esperado, Erik ten Hag, treinador do Manchester United, deu a cara em pleno Old Trafford e agradeceu aos adeptos pelo apoio.

«Em nome dos jogadores, do staff e de mim, quero agradecer-vos pelo brilhante apoio durante a temporada. Como sabem, não foi uma época fácil, mas uma coisa mantém-se, é o vosso apoio à equipa», começou por dizer o treinador neerlandês.

Com uma reação mista por parte dos apoiantes, a ser vaiado, mas também a receber palmas, o comandante dos red devils garantiu que vai «trazer a Taça para Old Trafford», ao ganhar ao Manchester City, em Wembley, a 25 de maio.

«A época não acabou ainda, primeiro vamos à procura de três pontos frente ao Brighton (domingo) e depois é Wembley! Eu prometo que estes jogadores vão dar tudo para ganhar a Taça e trazê-la para Old Trafford. Vamos ter a certeza que vocês nos vão apoiar. Obrigado! Vocês são os melhores adeptos do mundo», concluiu

Este discurso foi proferido após a vitória sobre o Newcastle United (3-2), esta quarta-feira, com o Manchester United a manter-se no oitavo lugar do campeonato, com 57 pontos. Apesar de não conseguir a Europa pelo campeonato, a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot ainda consegue o passaporte caso vença a Taça de Inglaterra.