Billy Gilmour testou positivo à covid-19 após o jogo com a Inglaterra e apesar de não ter sido detetado nenhum caso positivo na ronda de testes efetuada, a equipa dos «Três Leões» decidiu colocar em isolamento Ben Chilwell e Mason Mount.



Os dois jogadores ingleses foram colocados em isolamento por precaução depois de terem estado em contacto com o colega de equipa do Chelsea.



Assim, Chilwell e Mount deverão falhar o jogo da Inglaterra contra a República Checa.