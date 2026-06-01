Rodri voltou a ser confrontado com a possibilidade de rumar ao Real Madrid e deixou a porta entreaberta, embora tenha optado por adiar qualquer decisão para depois do FIFA World Cup.

Em conferência de imprensa na concentração da seleção espanhola, em Las Rozas, o médio do Manchester City preferiu desvalorizar o tema, mas não fechou o cenário de uma mudança para o Santiago Bernabéu.

«Faz parte do futebol. Estou focado em ser um líder na seleção, esse é o meu caminho. Entendo o ruído, mas não vou dedicar o meu tempo a isso. Já se verá depois do Mundial», afirmou.

As declarações surgem poucos meses depois de o internacional espanhol ter abordado o tema pela primeira vez, em março.

«Ainda tenho um ano de contrato, haverá um momento em que teremos de nos sentar para conversar. Não se diz que não aos melhores clubes do mundo», admitiu numa entrevista à rádio espanhola Onda Cero.

No estágio da seleção, Rodri garantiu estar fisicamente preparado para atacar a competição e mostrou confiança nas ambições de Espanha.

«Chegamos muito contentes e entusiasmados. Estamos todos saudáveis e começamos agora a construir o que será o Mundial», concluiu.