Estevão é baixa confirmada até ao final da época para o Chelsea. Depois de ter sido substituído com dores no jogo frente ao Manchester United, de dia 18, os exames realizados pelo clube apontavam para o pior.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o novo técnico dos blues, Callum McFarlane, confirmou o pior cenário.

«Infelizmente, o Estêvão não vai jogar mais connosco esta época. Não sabemos ao certo quanto tempo vai ficar de fora. É realmente uma pena para ele, especialmente para alguém tão jovem e talentoso como ele, mas estamos aqui para o apoiar e estar ao seu lado», disse o técnico inglês, que assumiu o cargo após a demissão de Liam Rosenior.

Assim, o jovem internacional brasileiro corre ainda o risco de falhar o Mundial, que arranca no próximo dia 11 de junho. Apesar de ter apenas 19 anos, Estêvão tem sido presença habitual nas convocatórias de Carlo Ancelotti, somando cinco golos em 11 internacionalizações.

Na primeiro época na Europa – ao serviço do Chelsea – o extremo ex-Palmeiras marcou oito golos e fez três assistências em 36 jogos.