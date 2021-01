Phil Neville anunciou a saída da seleção feminina inglesa antes do previsto. O treinador britânico tinha previsto deixar a federação em julho, altura em que o contrato terminava, mas confirmou a saída do cargo nesta segunda-feira.

A imprensa inglesa é unânime em noticiar que Phil Neville, antigo jogador do Manchester United e do Everton, vai assumir o cargo de treinador do Inter Miami, emblema da Major League Soccer, dos EUA, e do qual o antigo colega de equipa David Beckham é um dos proprietários.

A saída prematura de Neville deixa um vazio na federação, pois Sarina Wiegman, a treinadora que o substituirá no cargo de selecionador, tem chegada apenas prevista para julho. A FA deve nomear um técnico interino até lá.

O Inter Miami ficou sem treinador, depois do uruguaio Diego Alonso ter rescindido com o emblema da Florida.