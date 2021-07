Bukayo Saka, jogador do Arsenal, reagiu esta quinta-feira aos insultos racistas que recebeu depois de ter falhado o penálti decisivo na derrota da Inglaterra frente à Itália, na final do Euro 2020.

O jovem de apenas 19 anos agradeceu a onda de apoio que recebeu entretanto e afirmou que espera que ninguém receba as mensagens que ele, Rashford e Sancho receberam após a partida.

A mensagem de Saka na íntegra:

«Estive afastado das redes sociais por alguns dias para passar algum tempo com a minha família e refletir sobre as últimas semanas. Esta mensagem não refletirá o quão agradecido estou pelo amor que recebi, e sinto que tenho de agradecer a toda a gente que me apoiou.

Foi uma honra fazer parte de uma seleção inglesa que lidera pelo exemplo, eles são irmãos para a vida e estou grato por tudo o que aprendi com todos os jogadores e equipa técnica que trabalharam tanto. Significou o mundo para mim ter ajudado a equipa a alcançar a primeira final em 55 anos e ver a minha família nas bancadas, sabendo do que abdicou para me ajudar a chegar aqui.

Não há palavras que descrevam o quão desapontado fiquei com o resultado e com o penálti. Acreditava mesmo que íamos ganhar por vocês. Lamento que não tenhamos conseguido ganhar este ano, mas prometo que vamos dar tudo o que temos para garantirmos que esta geração saiba qual o sentimento de ganhar.

A minha reação após o jogo disse tudo, estava a sofrer demasiado e senti que tinha desapontado toda a gente, mas posso prometer isto: não vou deixar que aquele momento ou a negatividade que recebi esta semana me deite abaixo.

Para aqueles que me defenderam e que me enviaram cartas de apoio, a desejar tudo de bom para mim e para a minha família – estou tão grato. O futebol devia ser isto. Paixão e pessoas de todas as raças, géneros, religiões e passado unidas pela mesma felicidade.

Para as plataformas das redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, espero que nenhuma criança ou adulto alguma vez receba as mensagens de ódio e duras que eu, o Marcus [Rashford] e o Jadon [Sancho] recebemos esta semana. Eu percebi logo o tipo de ódio que ia receber e isso é triste que estas plataformas poderosas não estejam a fazer o suficiente para acabarem com estas mensagens.

Não há lugar para racismo ou ódio de qualquer tipo no futebol e em qualquer área da nossa sociedade. E se a maioria das pessoas se unir para denunciar as pessoas que enviam este tipo de mensagens, venceremos.

O amor vence sempre.»