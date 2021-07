A UEFA anunciou, nesta terça-feira, a abertura de um inquérito para investigar os incidentes com adeptos no interior do Estádio de Wembley e em seu redor, por ocasião da final do Euro 2020.

O duelo entre Inglaterra e Itália ficou marcado por vários incidentes, principalmente antes do jogo, quando vários adeptos forçaram a entrada no estádio sem terem bilhete para o jogo. Na sequência dos incidentes no dia da final em Wembley, a polícia britânica deteve 45 pessoas.

A UEFA decidiu agora abrir um inquérito a esses incidentes, e paralelamente instaurou quatro processos à federalão inglesa: invasão de campo, arremesso de objetos, distúrbios durante o hino e utilização de material pirotécnico.