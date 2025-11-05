A novela entre o Crystal Palace e o grego Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest parece não ter fim. A Federação Inglesa de Futebol (FA) acusou esta quarta-feira os Eagles pela exibição de uma faixa com mensagens provocadoras exibida pelos adeptos.

A mensagem em si foi mostrada no jogo entre o Crystal Palace e o Nottingham Forest (1-1), a 24 de agosto, na segunda jornada da Premier League dizia o seguinte:

«O Sr. Marinakis não está envolvido em chantagem, manipulação de resultados, tráfico de drogas ou corrupção».

Os adeptos do Crystal Palace não perdoam e acusam o empresário de ter, alegadamente, um papel crucial na investigação da UEFA sobre a estrutura de propriedade do clube. Com isto, o Palace acabou por ser despromovido à Liga Conferência, enquanto, em sentido contrário, o Nottingham Forest subiu à Liga Europa.

«Alega-se que o clube não garantiu que os seus espectadores e/ou adeptos não se comportassem de forma imprópria, ofensiva, abusiva, insultuosa e/ou provocadora», refere o relatório da FA, que obriga o clube a responder num prazo de uma semana.

Em Portugal, Marinakis, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, tem uma ligação ao Rio Ave desde 2023, sendo um investidor maioritário (cerca de 20,5 milhões de euros). No que toca à justiça, o grego está associado a vários processos relacionados com corrupção e tráfico de droga.