Com apenas 13 jogos realizados em três temporadas, Dele Alli despediu-se esta sexta-feira do Everton com uma mensagem partilhada nas redes sociais.

Ainda sem qualquer minuto somado esta época, o internacional inglês refere que as «coisas não correram como esperava», mas agradece todo o apoio que sempre sentiu por parte do clube e dos adeptos, garantindo que é o momento certo para agarrar um novo desafio na carreira.

«É importante para mim deixar claro o quão grato estou a todos os adeptos, funcionários e jogadores no Everton por todo o apoio que me deram. Infelizmente as coisas não correram como queríamos e sinto que é o momento certo para virar a página. Desejo a todos no clube o maior dos sucessos e espero que nos encontremos em breve», pode ler-se.

Recorde-se que Cesc Fàbregas explicou há uns dias que existe a possibilidade de Dele Alli se juntar aos treinos do Como depois do Natal, ainda que segundo o técnico, seja (para já) para «o ajudar a ficar em forma e nada mais».

Veja aqui a publicação de Dele Alli no Instagram: