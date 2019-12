Richarlison reencontrou o seu antigo treinador de futsal no Goodison Park, na receção do Everton ao Burnley, da 19.ª jornada da Premier League.

O reencontro aconteceu no Boxing Day, num jogo que terminou com um triunfo por 1-0 da antiga equipa de Liverpool.

O avançado internacional brasileiro [em cima, ao centro] partilhou o momento no Twitter, com fotos do «antes e depois».